Patiënt Beatrixziekenhuis besmet met coronavirus; ziekenhuis sluit deuren

GORINCHEM • Minister Bruno Bruins deelde zondagmiddag mee dat Beatrixziekenhuis in Gorinchem vanwege een besmettingsgeval met het coronavirus geen nieuwe patiënten meer opneemt.

Ook bezoekers mogen het ziekenhuis niet in. 'Medewerkers kunnen het ziekenhuis nog wel in en uit', meldt RTV Rijnmond. 'Een vrouw lag ernstig ziek in het Beatrixziekenhuis en blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Zij is inmiddels overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam. Onderzocht wordt nog waar zij het virus heeft opgelopen. Mogelijk is dat in Nederland geweest. Het crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met het virus.'