Op 27, 28 en 29 februari vindt bij Metalura in Alblasserdam de kick-off van het terrasoverkappingseizoen plaats.

Maak kennis met de laatste trends op het gebied van overkappingen en het buitenleven, en kies voor de perfecte start van het buitenseizoen.

Kick-off van het terrasoverkappingseizoen

Deze drie inspirerende dagen staan volledig in het teken van de moderne Metalura terrasoverkappingen. Bezoekers profiteren ook van een speciale kick-off actie. Wie tijdens deze dagen voor een terrasoverkapping van Metalura kiest, ontvangt twee fantastische Stoov® infrarood warmtedekens.

Metalura terrasoverkappingen

Metalura staat voor kwalitatieve terrasoverkappingen met een optimale lichtinval, minimalistisch lijnenspel en smaakvolle details. De verrassende collectie bestaat uit drie type overkappingen. De Style terrasoverkapping heeft een flexibele dakhelling en biedt een optimale buitenbeleving. De Smart overkapping heeft de unieke eigenschap dat het dak voorzien is van schuiframen. De Superior overkapping is de meest complete terrasoverkapping en kenmerkt zich door een uniek en spraakmakend design, leverbaar in alle RAL kleuren.

Bezoek de Metalura kick-off van het terrasoverkappingseizoen op 27, 28 en 29 februari! Tijdens deze drie inspirerende dagen staat er een hapje en een drankje klaar in het Experience Center in Alblasserdam en elke bezoeker ontvangt een goed gevulde goodie bag.

Meer over de kick-off van het terrasoverkappingseizoen 2020 op 27, 28 en 29 februari leest u op www.metalura.nl of bezoek het Experience Center van Metalura. Het adres is Van Hennaertweg 2, 2952 CA, Alblasserdam, telefoonnummer: 088-1330430.