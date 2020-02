Extra inzamelpunt voor medicijnafval in Nieuw-Lekkerland

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft veranderingen aangebracht in de wijze waarop inwoners en apothekers van hun oude medicijnen kunnen afkomen.

Apothekers en inwoners van Molenlanden kunnen hun medicijnresten al afgeven bij de afvalbrengstations. Tevens zal medicijnafval dat bij huisartsen en apothekers wordt ingeleverd, centraal worden ingezameld bij de apotheek van Nieuw-Lekkerland. Dat wordt een locatie waar medicijnresten kunnen worden ingeleverd, waarna deze worden opgehaald door Waardlanden.

Reactie

Het gemeentebestuur van Molenlanden reageert met deze mededelingen op vragen van de ChristenUnie in Molenlanden, die zich zorgen maakt over de inzameling van klein chemisch afval (KCA) in de gemeente. De partij had gehoord dat apotheken restanten medicijnen niet meer inzamelen en vreest dat die restanten nu bij het restafval worden gegooid of door de gootsteen worden gespoeld.

Onlangs zijn de eerste apotheken in Molenlanden al gestopt met de inzameling van oude medicijnen, had de ChristenUnie gehoord. Veel inwoners van Molenlanden waren gewend oude medicijnen in te leveren bij de apotheken.

Wettelijke plicht

Gemeenten hebben een wettelijke inzamelingsplicht voor KCA. "Ervaring leert dat veel mensen oude medicijnen niet naar een afvalbrengstation gaan brengen", aldus de ChristenUnie. "Het gevolg is dat mensen het gemakkelijker bij het restafval dumpen of wegspoelen via het riool. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn."

Het gemeentebestuur van Molenlanden weet dat sommige apotheken sinds kort geen oude medicijnen van hun klanten meer innemen voor een goede KCA-scheiding. Naar aanleiding van een signaal hierover is een overleg georganiseerd met de betrokken apothekers, huisartsen, de gemeente en Waardlanden.

Onwenselijk

Het college vindt het zeer onwenselijk dat medicijnresten in het afvalwater of in het restafval terecht komen. Daarom neemt Waardlanden de medicijnresten ook namens de gemeente in.

Daarnaast wordt de apotheek van Nieuw-Lekkerland een locatie waar medicijnresten kunnen worden ingeleverd, waarbij deze vervolgens worden opgehaald door Waardlanden. Dit is op een kortere afstand voor inwoners dan de afstand tot de afvalbrengstations. Ook huisartsen kunnen hier hun medicijnresten brengen.