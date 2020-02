Patiënten voortaan thuis medisch geholpen door Rivas

REGIO • Op verzoek van de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden verricht thuiszorgorganisatie Rivas per 1 februari tijdens de avonden en weekenden medische handelingen bij patiënten thuis, zoals het wisselen van katheters of glucosecontrole.

Het gaat hierbij om patiënten in Streefkerk, Groot-Ammers, Sliedrecht, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Papendrecht. Voor patiënten in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht was deze samenwerking er al, met thuiszorgorganisatie Aafje.

Locatiemanager van de huisartsenpost Annette Vos is enthousiast over de samenwerking: "Dankzij deze nieuwe werkwijze heeft de huisartsenpost meer tijd voor patiënten met spoedeisende klachten. En het bespaart veel mensen een ritje naar de huisartsenpost. Een echte win-win situatie dus!"

Ook Astrid van Rekom, teammanager wijkverpleging, is verheugd: "Onze collega's beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om deze handelingen uit te voeren. Daarnaast is er een rechtstreekse telefoonlijn voor onderling overleg met de huisartsenpost, zodat er bij twijfel altijd even kan worden afgestemd. Zo kunnen we met elkaar de juiste zorg op de juiste plek bieden."

Op de foto, van links naar rechts: Jacco van Dijk (teammanager Rivas), Alies Meerbeek (plus-assistente huisartsenpost), Annette Vos (locatiemanager huisartsenpost), Corry Houweling (verpleegkundige Rivas) en Astrid van Rekom (teammanager Rivas).