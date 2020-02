GORINCHEM • Op dinsdag 3 maart wordt er gestart met een feestelijke kick off van de finale investeringsronde voor Windpark Groote Haar in Gorinchem. Dit gaat gebeuren in molen Jan van Arkel. Samen willen de partijen 1,2 miljoen euro bijeenbrengen voor de realisatie van een windpark dat men samen bouwen en exploiteren met Eneco.

Samen stroom opwekken met behulp van een eigen windmolen heeft veel voordelen: windenergie is schoon en onuitputtelijk; wie investeert in een windmolen, ontvangt een mooie rente over zijn of haar inleg en er komt geld vrij voor de lokale gemeenschap. "Daarom zijn we heel blij dat we samen met Eneco, inwoners en de gemeente Gorinchem Windpark Groote Haar kunnen bouwen", aldus de initiatiefnemers van energiecoöperatie de Knotwilg. Het wordt een kleinschalig windpark met twee windmolens, bij bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem.

Start ledenwerfcampagne

De start van de nieuwe, finale leningsronde gaat gepaard met een grootschalige ledenwerfcampagne in Gorinchem en de Alblasserwaard. Men wil zoveel mogelijk mensen die in de (directe) omgeving van Windpark Groote Haar wonen, de vruchten laten plukken van dit mooie duurzame project.

Gegarandeerde rente

Wie lid is of wordt van Energiecoöperatie de Knotwilg kan meedoen en investeren in het windpark. Wie geld leent (obligatielening), ontvangt over het ingelegde bedrag een aantrekkelijke jaarlijkse rente van gegarandeerd 5% (vanaf het moment dat de molens draaien, daarvoor 2%). Deelnemen kan al vanaf € 500,- (tot € 25.000,-).

Kick off

Wethouder Eelke Kraaijeveld (onder andere van duurzaamheid en energietransitie) van de gemeente Gorinchem geeft dinsdag 3 maart het officiële startsein bij molen Jan van Arkel aan de Vlietskade 1004 in Arkel. Dit gebeurt om 17.00 uur. Voorafgaand aan de presentatie kan men de molen bezichtigen en informatie verkrijgen over het project.

Voor meer informatie: www.energiecooperatiedeknotwilg.nl.