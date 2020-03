In deze verfilming van de populaire gelijknamige comic speelt Vin Diesel de rol van Ray Garrison, een marinier die door de RTS Corporation opnieuw tot leven gewekt wordt als de superheld Bloodshot.

Met nanotechnologie in zijn aderen is hij sterker dan ooit en geneest hij meteen van verwondingen. De RTS Corporation heeft niet alleen de controle over zijn lichaam, maar ook over zijn geest en herinneringen. Ray zet alles op het spel om de controle over zijn leven terug te krijgen.

Bloodshot draait vanaf 12 maart in de bioscoop.

