'Chemours geeft geen compleet beeld over GenX'

MOLENLANDEN • Chemours geeft volgens de gemeente Molenlanden geen compleet beeld van de stand van zaken van de uitstoot van GenX en wat het bedrijf daaraan doet.

Dat stelt het gemeentebestuur van Molenlanden in een raadsinformatiebrief. Daarmee reageert het college op het bericht dat door Chemours zelf is opgesteld. Dat document, getiteld 'Chemours - de feiten' van januari 2020 gaat in op de directe en indirecte lozingen van afvalwater, het toezicht op de afvoer en verwerking van de gebruikte GenX-stoffen, de verspreiding van PFAS in Nederland en het onderzoek naar GenX op verzoek van het European Chemicals Agency.

Op 24 januari 2020 stelde de ChristenUnie vragen over dit schrijven van Chemours. ChristenUnie wilde weten of de feiten en beweringen kloppen die in deze brief van Chemours.

"De informatie opgenomen in het document 'Chemours – de feiten' verwoordt het standpunt en zienswijze van Chemours vanuit het perspectief van deze onderneming", legt de gemeente Molenlanden uit. "Het document bevat echter geen compleet beeld."

Molenlanden heeft zich aangesloten bij de samenwerking tussen Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht om de aansprakelijkheid van Chemours en DuPont voor alle schade, die door deze gemeenten is en wordt geleden als gevolg van de emissie van Pfoa en GenX, te onderzoeken. Dat onderzoek loopt nog.

"In verband hiermee kunnen wij niet verder ingaan op de (on-)juistheid van de feiten en beweringen, zoals deze door Chemours in meergenoemd document zijn gepresenteerd", besluit het gemeentebestuur van Molenlanden in reactie op vragen van de ChristenUnie. Als er verdere ontwikkelingen zijn, worden die gemeld door de gemeente.