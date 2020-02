NOORDELOOS • Bij Gewoon Anderz aan de Nieuwendijk 11 in Noordeloos wordt op zaterdag 14 maart van 09.30 tot 16.30 uur een cursusdag gezond moestuinieren gegeven.

Zelf gezonde groenten telen hoeft niet moeilijk te zijn, en is leuk en uitdagend. Na deze cursusdag hebben deelnemers een goede basis om te beginnen of is de al aanwezige tuinervaring aangevuld en verfrist. Dankzij duidelijke uitleg over de achtergronden, praktische tips èn een persoonlijk tuinadvies voor iedere deelnemer. Cursusleidster Janneke Tops van Gezonde Moestuin verzorgt door het hele land (dag)cursussen en lezingen om beginnende en gevorderde moestuiniers (verder) op weg te helpen in hun moestuin en hen te voorzien van raad en daad.

De cursusdag begint met een presentatie over de levende moestuinbodem, wat de basis is voor gezonde en groeikrachtige planten. Dan volgt een uitleg over composteren, on(gewenste) kruiden, combinatieteelten, natuur in de tuin (waaronder slakken), verschillende manieren van tuinieren (kleinschalig bij huis, volkstuinaanpak en permacultuur) en allerlei praktische tips. 's Middags kan iedere deelnemers een persoonlijk tuinadvies krijgen en is er ruimte voor alle tuinvragen die er nog zijn. Er is daarom plaats voor maximaal 10 à 12 deelnemers. Het is een intensieve dag waarmee men jaren vooruit kan en veel inspiratie zal opdoen.

De cursus richt zich zowel op beginners als moestuiniers met tuinervaring. Meer info: www.gezondemoestuin.nl. Aanmelden kan per e-mail naar janneketops@gmx.com of via de website www.gezondemoestuin.nl.