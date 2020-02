Dwars door de Nieuwe Dordtse Biesbosch voor De Hoop

DORDRECHT • Op zaterdag 18 april is de eerste tocht van Vrouwen lopen voor Vrouwen 2020. Wandel mee dwars door de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Er is een tocht van 12 en 13 kilometer.

Met deze sponsortocht halen de deelnemers geld op voor kwetsbare vrouwen die hulp krijgen bij De Hoop en Terwille. Inschrijven kan op www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl.

Terwijl de vogels volop fluiten en de natuur tot bloei komt kun je genieten van de weidse uitzichten in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Na afloop staat een heerlijke high tea klaar. Als deelnemer zamel je geld in voor vrouwen die hulp ontvangen bij projecten van De Hoop en Terwille. Bijvoorbeeld het Inloophuis De Hoop, waar vrouwen komen die dakloos zijn. Ook steun je met je deelname vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. Mede dankzij de opbrengst van deze loop kunnen zij een nieuwe start maken.

Wandelen of rennen en tegelijkertijd omzien naar de ander. Dat is het uitgangspunt van Vrouwen lopen voor Vrouwen. In 2020 zijn er tochten dwars door allerlei natuurgebieden in Nederland. Naast de wandeltocht in Dordrecht zijn er tochten in Zwolle, Dongen, Almere, Nieuwerkerk a/d IJssel en Groningen. Voor meer informatie: www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl.