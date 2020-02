LEERDAM/NIEUWLAND • Tao Elektrotechniek aan de Ambachtstraat 5 in Leerdam heeft zich versterkt door de overname van Hijkoop Elektro uit Nieuwland. "Het zorgt voor een verbreding van ons bedrijf", zegt directeur Adrie Oosterom.

Wim Hijkoop, eigenaar van het Nieuwlandse bedrijf, is blij met de overname. "Ik ben 64 jaar en het werd langzamerhand tijd om af te bouwen." Hijkoop begon in januari 1985 met zijn bedrijf aan de Geer in Nieuwland als opvolger van Mos van Mourik. "We hadden een winkel met wit- en bruingoed en deden elektro installatiewerk. In 1993 ging ik met mijn winkel naar Meerkerk en het elektro installatiewerk bleven we gewoon vanuit Nieuwland doen. In 2015 sloot de winkel, in de afgelopen jaren hebben we het elektro installatiewerk voortgezet, met name bij (exclusieve) woningen, bedrijfspanden en scholen."

Van lieverlee ontstond bij de Nieuwlander het idee om te stoppen. "Enkele bedrijven waren geïnteresseerd in een overname. We voerden oriënterende gesprekken, maar die liepen op niets uit." Met Adrie Oosterom – directeur van de Tao-groep, paraplu voor meerdere bedrijven – klikte het meteen. "In april 2019 zaten we voor het eerst om de tafel, daarna ging het snel. In november tekenden we het contract tot overname, per 1 februari is Hijkoop Elektro geïntegreerd in Tao Elektrotechniek."

De vier personeelsleden van Hijkoop Elektro gaan aan de slag bij Tao, terwijl Hijkoop zelf als adviseur enige tijd verbonden blijft aan het Leerdamse bedrijf. "Het staat vast dat Tao de komende jaren doorgaat, zodat de werkgelegenheid van mijn personeel gewaarborgd is. Dat was voor mij een voorwaarde bij een overname. Mijn mensen zijn al heel lang bij me in dienst, zodat ik het belangrijk vind dat ze goed terecht komen. Die zekerheid heb ik nu."

Ook Adrie Oosterom is enthousiast over de overname: "Het betekent voor ons een prachtige versterking. Tao Elektrotechniek was tot nu toe vooral actief in de utiliteitsbouw. We wilden onze afdeling Elektrotechniek graag uitbreiden. Dat gebeurt nu door dit bedrijf aan ons te verbinden. Hijkoop Elektro was onder meer actief op het gebied van woningbouw. Bovendien heeft Wim in 35 jaar tijd een enorme kennis opgebouwd die we zelf niet in huis hadden. Deze overname betekent een prachtige impuls voor Tao."

Zoon Robin Oosterom – mede verantwoordelijk voor Tao Elektrotechniek, die op termijn de zaak ook wil voortzetten – is eveneens enthousiast over de gang van zaken. "De overname is nog maar net achter de rug, maar je merkt nu al dat beide teams op elkaar ingespeeld raken. De mensen van Hijkoop voelen zich bij ons thuis en hebben een goede chemie met onze medewerkers. Ze zijn ook buitengewoon professioneel. Het zijn goed opgeleide jongens met veel ervaring. Samen zijn we klaar voor de toekomst."

Tao Elektrotechniek, Ambachtstraat 5, 4143 HB Leerdam, tel.: 0345-619015, mail: info@taoelektro.com.