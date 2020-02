Boer Willem uit Hei- en Boeicop: 'Ik mag niet zeggen hoe het verder gaat'

HEI- EN BOEICOP • De Hei- en Boeicopse boer Willem mag niks zeggen over hoe het verder gaat met de vijf dates die hij gehad heeft in het café om de hoek in zijn dorp.

Zondagavond was boer Willem te zien bij het populaire programma Boer Zoekt Vrouw. De 27-jarige Willem had zes brieven ontvangen van vrouwen die in hem geïnteresseerd waren. Omdat er vijf boeren waren die meer brieven hadden gehad, zal Willem niet gevolgd worden in de uitzendingen die op zondagavond uitgezonden worden op NPO1.

Maar op de website van Boer zoekt Vrouw komt wekelijks een update te staan van boer Willem. Hij heeft een eerste ontmoeting gehad met vijf van de zes briefschrijvers en gaat in de uitzending die komende zondag online komt, samen met zijn moeder de brieven doornemen.

"Daarom mag ik niets zeggen tegen de pers", legt boer Willem uit. "Elke week komt er een stukje nieuws naar buiten over mij. Pas na afloop van de uitzendingen kan ik er op reageren."