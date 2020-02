Jubilaris bij muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Lisette van Beekom-Klein werd tijdens de jaarvergadering van muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap.

Lisette is een actief lid, tijdens haar lidmaatschap heeft zij diverse functies bekleed in de vereniging. Zo was zij jarenlang secretaris en op dit moment is ze onder andere actief in de jeugdcommissie.