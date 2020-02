Donkerbruin laminaat is een terugkomende trend, het straalt warmte en klasse uit, maar heeft ook een stoer randje. Donkerbruin laminaat past in een klassieke en industriële interieur en ook in een urban jungle, want dat donkere hout laat de prachtige groene planten er extra uitspringen. In dit blog lees je meer over de verschillende looks en hoe je donkerbruin laminaat kunt combineren.

Creëer een klassieke look

Creëer een klassieke look met donkerbruin laminaat. Helemaal gecombineerd met kroonlijsten, lambrisering, rozetten met verlichting in het plafond en ook glas in lood doet het goed voor de klassieke look. Een klassieke vloer kenmerkt zich door de diepbruine en roodbruine tinten. Een donkere vloer, gecombineerd met lichte wanden en grijze, beige en bruine meubels en een tapijt maakt een klassiek interieur compleet.

Donkerbruin laminaat in een industrieel interieur

Stoer, een rauw tintje, ruwe materialen en donkere kleuren kenmerken een industrieel interieur. Denk aan staal, hout of een houtlook en beton. Een industrieel interieur ademt de sfeer van grote, open ruimtes met hoge plafonds, als een oude school of een verlaten fabrieksgebouw of een loft. Door de grote ruimte, brengt het donkerbruine laminaat juist rust in het interieur, als er geen onderbrekingen van drempels zijn. Combineer het donkere laminaat in een industrieel interieur dus met steigerhout, stijgerbuizen, staal, leren banken, metaal en beton.

Een donkere houtlook versterkt de urban jungle

Een urban jungle, het zegt het al, is een natuurlijk interieur. Creëer een heuse jungle met groene planten, vetplanten, cactussen en alles mag door elkaar staan. De groene planten worden gepresenteerd in mooie potten of tegenwoordig juten of linnen plantenzakken. Doordat de planten een huis best druk kunnen maken, is de rest van het interieur vrij licht. Voeg nog wat warmte in je interieur door een donkere vloer te leggen. Donker laminaat heeft een natuurlijke look en past daarom perfect in een urban jungle!

Koop donkerbruin laminaat bij een speciaalzaak

Donkerbruin laminaat is er in veel verschillende varianten. Zo is er donkerbruin laminaat met een grijze toon, met een gele of roodbruine tint. Ook kun je kiezen tussen extra breed laminaat of niet, laminaat met v-groef, in visgraat vorm of ga je voor vlak laminaat? Vandaar ook dat donkerbruin laminaat goed bij meerdere stijlen past. Creëer jouw look met donkerbruin laminaat en bestel je vloer een speciaalzaak bij jou in de buurt, bijvoorbeeld bij Bebo Parket!