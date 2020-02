Een week is zomaar om en wat heb je dan gedaan? Ben je er wel tevreden over of heb je jezelf door de week moeten sleuren? Motivatie en happy zijn met wat je doet zijn belangrijk. Hoe houd je dat vast?

De klad komt er snel in, de sleur ligt op de loer, verveling komt om de hoek kijken. Wie dagelijks op kantoor zit ongeacht welk werk hij of zij doet, kan zomaar in één van deze drie vervallen. Je wilt voorkomen dat je opbrandt. Ook al ga je iedere ochtend richting kantoor met je Ted Baker tas vol met dossiers, pakje boterhammen, flesje water.

Zo stap je iedere ochtend om tien voor negen het kantoor binnen. Je gaat zitten en gaat aan de slag. Geen vuiltje aan de lucht, tot aan woensdagmiddag vier uur. Dan besef je dat je nog twee dagen moet en voelt je leeg en niet langer gemotiveerd. Toch vind je je werk wel heel leuk en zijn je collega's je lief.

Wat heb je nodig?

Verandering van baan is niet aan de orde, maar je hebt een boost nodig. Dan bedoelen we niet een nieuwe cursus waardoor je met een schooltas richting een opleiding moet, maar gewoon een peptalk waardoor je er weer fris tegenaan kunt. En je productiviteit verhoogd wordt.

Maak het verschil

Amerikaanse onderzoeken tonen aan dat je een hogere productiviteit hebt als jouw werk een verschil maakt. Op die manier haal je er voldoening uit en je ontwikkelt jezelf er steeds een stukje verder mee. Problemen worden uitdagingen, zullen we maar zeggen.

Stel een doel

Een doel stellen is enorm belangrijk om de focus te houden en te weten waar je mee bezig bent. Dat kan uiteenlopen van hoofd van de afdeling willen worden, met je Rains rugzak op reis gaan of een marathon lopen. Zoiets heb je niet in één keer voor elkaar, dus is het belangrijk dit stap voor stap, liefst dagelijks, uit te voeren.

Werken aan je doel kost je per dag misschien tien minuten of misschien een uurtje. Als je er maar mee bezig bent. Het maakt dat je de dingen die je op een dag wilt doen, veel makkelijker voor elkaar krijgt. Als je het een kan, kun je het ander ook.

Maak dagelijks de balans op

Maak ook aan het einde van de dag de balans op. Heb je gedaan wat je wilde doen, wat kan er eigenlijk anders? Ben je blij met wat je deed? Hoe kun je dit nog verder verbeteren? En ga zo maar door. Door kritisch naar jezelf te kijken, maar ook compassie voor jezelf te hebben (het is niet erg, morgen weer een dag en het is goed wat ik heb gedaan), houd je de balans én blijf je gemotiveerd aan de slag.