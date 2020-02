Ontdek de Alblasserwaard: wandelen en fietsen buiten de gebaande paden

ALBLASSERDAM • Proef, ontdek en geniet van de polder tijdens de unieke wandel- en fietstocht Ontdek de Alblasserwaard op zaterdag 11 april. Ontdek de Alblasserwaard is dé dag voor de buitenmens. Lekker wandelen en fietsen over de mooiste paden van de Alblasserwaard, binnen kijken bij bijzondere bedrijven en genieten van al het moois dat de streek te bieden heeft. Dat is het recept van deze wandel- en fietstocht.

Het evenement is een initiatief van Antilope Outdoor in samenwerking met Kontakt Mediapartners. Evert Vink: "Vanuit Antilope Outdoor organiseren we jaarlijks meerdere wandeltochten. Enerzijds om wandelen te promoten, anderzijds om onze regio op de kaart te zetten. Voor deze tocht hebben we de samenwerking met Kontakt Mediapartners gezocht, zodat we ook de vele mooie ondernemingen in de waard een podium kunnen geven met de tocht. We hebben voor de wandelaars en fietsers verschillende stops waar ze bijzondere bedrijven zoals een imker en de kaasboerderij kunnen bezoeken of iets leuks ontvangen."

Wandeltocht

De wandeltocht is 22 kilometer lang en voert van Antilope Outdoor in Alblasserdam dwars door de polder naar Goudriaan. Wandelaars lopen over prachtige onverharde paden en kunnen genieten van het natuurschoon van onder andere De Donk. In Theethuin De Winde kan iedereen even uitrusten en op het eindpunt, Het Raadhuis in Goudriaan, staat een versnapering klaar. Vanuit Goudriaan rijdt er twee keer een pendelbus om wandelaars terug te brengen naar Alblasserdam. De laatste pendelbus vertrekt om 16:00 uur.

Fietstocht

Voor fietsers is er een route van 60 kilometer uitgezet, deze begint en eindigt bij Antilope Outdoor in Alblasserdam. De route voert via de gezellige Kerkbuurt van Sliedrecht door de mooie dorpen als Hardinxveld-Giessendam en via De Graanbuurt in Giessenburg door Ottoland naar Goudriaan, waar er een kleine lunch klaar staat. De route vervolgt naar Groot-Ammers en Streefkerk terug naar Alblasserdam.

Onderweg kunnen fietsers diverse ondernemingen bezoeken, waaronder een imker, een kaasmaker, een fruitteler en een molen. Daarnaast voert de route langs interessante locaties zoals de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard, de koffiemolen in Streefkerk, museum De Koperen Knop en de Schaapskooi in Ottoland.

Inschrijven

Deelname aan het evenement kost 10 euro. Wie voor 1 april inschrijft op www.wandelcentrum.com/ontdekdealblasserwaard, krijgt 2 euro korting. Deelnemers krijgen een routekaart met daarop aanvullende informatie over interessante bedrijven langs de route die te bezoeken zijn, die een presentje uitdelen of korting geven op aankopen. Wandelaars kunnen starten van 8:00 tot 10:00 uur, fietsers tussen 9:00 en 10:30 uur.