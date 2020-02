Boek met persoonlijk verslag van effect van dementie

MEERKERK • J.L. Bakkers uit Meerkerk heeft op openhartige wijze geschreven over de ziekte van haar moeder. In 'Help, mijn moeder is/wordt dement! - Mijn persoonlijk verslag in dagboekvorm over de vorderende dementie bij mijn moeder' schrijft ze over de ontkenning, het ongeloof en uiteindelijk de acceptatie van de dementie van haar moeder.

Ze neemt de lezer mee door deze heftige periode en beschrijft haar gevoelens als naaste. Dit openhartige boek wordt sinds 21 februari uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Dit is de ervaring van een dochter wiens moeder dement wordt. Zij begint met een terugblik in het verleden, totdat duidelijk wordt dat haar moeder echt aan dementie lijdt. Na de ontkenning volgt ongeloof en tot slot de acceptatie van deze ziekte. Zij beschrijft daarna in dagboekvorm de gebeurtenissen waar zij tijdens het ziekteproces van haar moeder tegenaan loopt en wat het met haar, als dochter, doet. Het is met veel emotie, maar ook met veel liefde voor haar moeder geschreven. Dit boek laat zien wat het voor een ander kan betekenen als een dierbare in een soortgelijke situatie terechtkomt. Zij hoopt dat zij met het boek, anderen tot steun te zijn.

J.L. Bakkers begon met het schrijven in een dagboek om het proces van haar moeder op deze manier te verwerken. Het idee om het om te vormen tot boek ontstond doordat ze genoeg literatuur kon vinden over dementie, maar in alle literatuur werd het voor haar te vlak en te emotieloos beschreven. Daarbij, wat voor impact heeft het op jou als naaste? Het boek heeft haar in ieder geval zeker geholpen in de verwerking na het overlijden van haar moeder. Toch blijft 'dementie' volgens haar een lastig onderwerp, omdat het een ieder zo machteloos maakt als je iemand waarvan je houdt wilt helpen, maar dat je eigenlijk niks meer kan dan er 'zijn' en lief te hebben.

Het boek is uitgevoerd in paperback, telt 256 pagina's en heeft ISBN 9789463899970. Verkoopprijs is 21,99 euro.