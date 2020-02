Pleidooi voor veilige fietsroutes in de Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Fiets-forens Frank Oesterholt vindt dat er op de polderwegen nog wel wat kan worden verbeterd aan de veiligheid voor fietsers. "Ook op polderwegen heeft auto volledige heerschappij."

In een brief aan de gemeente Vijfheerenlanden komt hij op basis van zijn ervaringen met een aantal nuttige tips.

Oesterholt verhuisde in het voorjaar van 2016 vanuit 's-Hertogenbosch naar de nieuwe wijk Broekgraaf in Leerdam. "Ik heb toen -gezien de afstand van 23 kilometer- het besluit genomen om me voortaan per fiets (e-bike, max 25 kilometer per uur) naar mijn werk in Nieuwegein te verplaatsen. We hebben toen ook heel bewust onze tweede auto de laan uitgedaan. Ik heb nu ruim drie jaar fietservaring in onze gemeente en moet eigenlijk vaststellen dat de auto niet alleen op de A2 en de A27, maar ook in de polder volledige heerschappij geniet."

Slecht onderhoud

De Leerdammer klaagt onder andere over het slechte onderhoud van de fietspaden via de Lichte Kade en Zijlkade: hoge boomwortels onder het asfalt, golvend wegdek en soms spekglad in de winter. "In de afgelopen drie jaar ben ik op de Zijlkade twee keer onderuit gegleden en moest ik één keer het hele stuk wandelen omdat het te gevaarlijk was om te fietsen. Wat zou het mooi zijn als de gemeente juist op deze fietspaden aan gladheidsbestrijding zou doen en daar ook nog een hoge strooiprioriteit aan zou geven."

Handhaving snelheid

Het meest stoort Oesterholt zich aan het gedrag van sommige automobilisten in de bebouwde kom en op de zogenaamde 60-kilometerwegen. "Handhaving van de snelheid vindt zelden of niet plaats. Gevaarlijke stukken voor mij zijn de Koenderseweg in Leerdam tot het fietspad richting Leerbroek. Bij de splitsing met de Parallelweg ben ik al een paar keer volstrekt over het hoofd gezien, ondanks dat mijn verlichting prima in orde was. De automobilist heeft permanente haast en past zijn of haar rijstijl niet aan. Die zou ik soms kunnen omschrijven als agressief."

Op de smalle Kruisweg (bij de golfbaan in Vianen) word Oesterholt regelmatig luid toeterend gesommeerd om ruimte te maken. "Waarom moeten daar überhaupt auto's rijden. Waarom wordt de automobilist zoveel ruimte geboden op lokale wegen? Waarom wordt zoveel sluipverkeer geaccepteerd?"

Ook de Nieuweweg vanuit Hei- en Boeicop richting de viaduct over de A27 is zo'n racebaan, evenals Recht van Ter Leede. "Ik heb er in de ochtendspits nog nooit een agent met een lasergun zien staan."

Middelwaard

Naast een oproep om zorg te dragen voor gladheidsbestrijding voor de fietsforens en om de snelheid op 30- en 60-kilometerwegen beter te handhaven, heeft Oesterholt nog een aantal aanbevelingen. "Heb de moed om de Middelwaard in Vianen vanaf de splitsing met de Ringdijk (bij de A2) en de bestaande autosluis (richting Lexmond) volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeerd. Waarom moeten auto's en motoren over de dijk? De camping langs de Lek kan prima bereikt worden via de Kolfbaanweg."

Ook de Panoven tusssn de Bolgerijseburg en de Lange Waaijsteeg zou volledig moeten worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeerde. "Oftewel: reserveer de Merwedekade, de zuidzijde van het kanaal voor auto's en de noordzijde van het kanaal voor fietsers."

Bentz-Berg

Ten slotte pleit Oesterholt er voor dat fietses bij twee oversteekplaatsen bij de Bentz-Berg in Vianen voorrang krijgen. "Ook dat vereist moed, maar er zijn u al genoeg gemeentes voorgegaan."

Tijdens de gemeenteraad op donderdag 6 maart hebben CDA en SGP vragen gesteld naar aanleiding van de brief. Het college heeft toegezegd deze vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.