Boete voor bestuurder die 107 rijdt op N214 bij Noordeloos

ALBLASSERWAARD • Een automobilist kreeg donderdag een boete omdat hij 107 kilometer per uur op de N214 bij Noordeloos, waar 80 kilometer per uur was toegestaan.

Daarmee had deze bestuurder niet het 'record' tijdens de snelheidscontrole waarbij achttien bekeuringen werden uitgedeeld, zo meldt de politie: 'De hoogste overschrijding was voor een 26-jarige bestuurder uit Hardinxveld-Giessendam. Hij reed op de Spoorweg, waar 60 is toegestaan, 48 kilometer per uur te snel.

Een 77-jarige bestuurder uit Langerak reed op de Rivierdijk 28 kilometer per uur te snel: 78 kilometer per uur. Op de Middenweg(60 km/u) te Noordeloos was de hoogst gemeten snelheid 93 kilometer per uur, op de N482 (80 km/u) te Wijngaarden was dat 106 en op de N214 (80 km/u) te Noordeloos was dat 107 kilometer per uur.

Rijbewijs kwijt

De 35-jarige bestuurder uit Groot-Ammers, die op 18 januari 50 kilometer per uur te snel reed op de N214, is twee maanden zijn rijbewijs kwijt. De officier van justitie besloot op voorhand hiertoe. Zijn strafzaak wordt later behandeld.