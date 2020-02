Schandpaal voor museum Het Reghthuys in Giessenburg

GIESSENBURG • Museum Het Reghthuys uit Giessenburg heeft van Arie Brandwijk uit Schelluinen een door hem gemaakte schandpaal ontvangen.

Deze schandpaal zal worden gebruikt op de historische markt in Schelluinen op 25 april. Daarna wordt hij geplaatst in het museum tijdens de expositie '800 jaar Commanderij in Schelluinen'. Het is niet de bedoeling dat bezoekers hier ten schande worden gezet, maar voor een bijzondere foto is het zeker leuk. Vrijwilliger van het museum Klaas den Uil wordt op de foto door directeur Bert den Boer in het blok gezet.