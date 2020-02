Caren Frentz nieuwe directeur Veiligheidsregio ZHZ

REGIO • Caren Frentz is op donderdag 20 februari geïnstalleerd als directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Frentz heeft de belofte afgelegd in het bijzijn van de burgemeesters van de regio Zuid-Holland Zuid. Met ingang van 1 maart gaat Frentz aan de slag als algemeen directeur, secretaris van het bestuur en commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ).

Tijdens de belofte hebben voorzitter van de VRZHZ Wouter Kolff en huidig waarnemend directeur Rob Brons de epauletten geplaatst bij Caren Frentz, die nu officieel geïnstalleerd is als algemeen directeur van de VRZHZ. Wouter Kolff, eveneens burgemeester van Dordrecht: ''Ik ben erg blij met de komst van de nieuwe directeur, secretaris en commandant. We hebben mooie gesprekken gevoerd tijdens de sollicitatieprocedure, het bestuur heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking en ziet bij Caren Frentz een prachtige mix van ervaring en fris, modern leiderschap.''

Frentz heeft gewerkt als directeur GHOR, plaatsvervangend Directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Haaglanden en heeft daar ervaring opgedaan in de zorgsector. Daarnaast is Caren Frentz brandweerofficier geweest in Den Haag en heeft diverse leidinggevende functies gehad in de Veiligheidsregio Haaglanden. Frentz heeft een verbreding richting rampen en crisismanagement in de zorgsector, zo heeft zij een Master of Health Administration gehaald en een Master of Crises and Disaster Management.

Caren Frentz: ''Ik zie mooie ambities voor de toekomst van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en kom deze met veel plezier onderschrijven. Ik kijk ernaar uit om samen met de mensen van de Veiligheidsregio onze toegevoegde waarde voor de inwoners van de regio verder vorm te geven. Ik heb zin om aan de slag te gaan!''