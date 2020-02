Jong JGZ vaccineert kinderen tegen DTP, BMR, HPV en meningokokken

REGIO • In maart en april vaccineert Jong JGZ kinderen en jongeren tegen DTP, BMR, HPV en meningokokken in de regio Zuid-Holland Zuid.

Onder Zuid-Holland Zuid vallen de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De kinderen en jongeren ontvangen hiervoor een oproep van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Kinderen en jongeren worden opgeroepen op postcode. Dit gebeurt twee keer per jaar: in maart en september. Kinderen die zijn geboren in 2011 en dus dit jaar 9 worden, krijgen een oproep voor DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rode hond). Meisjes die zijn geboren in 2007 en dus dit jaar 13 worden, ontvangen een oproep voor HPV (baarmoederhalskanker). Jongeren geboren in 2001, 2002, 2003, 2004 (januari tot april), 2005 en 2006 ontvangen een oproep voor meningokokken ACWY.

Vaccinatie vermindert de kans op deze ernstige ziekten die vaak zeer besmettelijk zijn en ernstige gevolgen kunnen hebben. Ook draagt vaccinatie bij aan de groepsimmuniteit tegen deze ziekten. Wanneer veel kinderen zijn ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Om deze groepsimmuniteit te creëren en te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. Alle vaccinaties worden uitgevoerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma en zijn gratis.

Voor meer informatie: www.jongjgz.nl/vaccinaties.