Langeraks ruilkastje in strijd tegen voedselverspilling

LANGERAK • Om voedselverspilling tegen te gaan heeft Gea van Andel uit Langerak een ruilkast in haar voortuin gezet. Mensen kunnen via deze kast voedsel ruilen, en producten voor persoonlijke verzorging.

Gea las in de krant dat er in Nederland 450.000 mensen zijn die regelmatig honger lijden. "Ik was geschokt toen ik dat las. Tegelijkertijd wordt er in ons land veel voedsel verspild. Samen met anderen wil ik graag iets doen tegen die ongelijkheid. Het gaat ook om bewustwording."

Houdbaarheidsdata

Het idee van de ruilkast is eenvoudig: mensen kunnen er goed voedsel in achterlaten, bijvoorbeeld omdat ze er teveel van hebben of omdat ze het zelf niet lekker vinden. De kast is geen koelkast, dus het moet nog wel in verpakking zitten en/of op kamertemperatuur houdbaar zijn. Rianne: "Wij houden de houdbaarheidsdata in de gaten." Gea: "Daarom is het belangrijk dat de ruilkast bij een huis staat, zodat iemand erop kan letten." Wie even geen tijd of geld had om boodschappen te doen, kan iets uit de kast halen. Ruilen kan, maar iets terugzetten hoeft niet.

Maaltijden

De ruilkast is een van de activiteiten van 'Hemelsbreed', een groepje mensen die drie jaar geleden begonnen met koffiemiddagen en gezamenlijke maaltijden. Andere initiatiefnemers zijn Karin Schakel en Rianne Noorland uit Langerak. Het doel: mensen uit Langerak en Nieuwpoort met elkaar verbinden. Rianne. "Er komen gemiddeld acht mensen naar de koffieochtenden." Gea: "Aan de maaltijden nemen tussen de veertien en twintig mensen deel, in leeftijd variërend van acht tot tachtig."

Meubelmaker

Over het huidige kastje is Gea niet tevreden. "Als het dicht is kun je niet zien wat erin zit. Ik heb meubelmaker Martijn Hol gevraagd om een nieuw kastje te ontwerpen. Hij werkt op een duurzame manier, met hout uit de omgeving. Mensen van zorgboerderij De Lingehof in Rhenoy gaan het ontwerp uitvoeren. Ik hoop dat er op meer plekken in de Alblasserwaard ruilkasten komen."

Moestuin

Om het initiatief bekendheid te geven, heeft Gea een affiche opgehangen bij de plaatselijke supermarkt en een Facebookpagina aangemaakt. De bekendheid groeit. "Er wordt regelmatig in gekeken en geruild." De initiatiefnemers hopen dat mensen met een moestuin straks in de oogsttijd ook verse groenten in het kastje gaan zetten.

Top of flop

Op vrijdag 6 maart houdt Hemelsbreed een 'top of flop ochtend', van 10.00 tot 12.00 uur. Het adres is: Menno van Coehoornsingel 28 in Langerak. Bezoekers kunnen daar artikelen ruilen die ze niet (meer) gebruiken, of plantenstekjes en zelfgemaakte producten. Na afloop serveren de dames van Hemelsbreed zelfgemaakte soep. Voor vragen en reacties: hemelsbreedlangeraknieuwpoort@gmail.com