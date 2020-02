Lezingen in Giessenburg over zorgen voor de ziel

GIESSENBURG • In de Rank in Giessenburg worden op de donderdagavonden 12 en 26 maart twee lezingen verzorgd door dr. Arjan Plaisier over het thema 'Zorg voor je ziel'.

Het gaat daarbij onder meer om het begrip mindfulness, dat volop in de belangstelling staat en wil helpen om tot jezelf te komen. Mindfullness wordt veelvuldig aanbevolen door fysiotherapeuten, Arbo artsen en psychologen. Velen gaan er mee aan de slag. Op zich is daar niets mis mee, maar vanuit christelijk perspectief kan gesteld worden dat er wat ontbreekt. De bijbel houdt de lezer voor dat er meer is, dat er een diepere werkelijkheid is. Dr. Arjan Plaisier heeft hier een boek over geschreven: 'Zorg voor de ziel – spiritueel leven vanuit de christelijke traditie'.

In het boeiende boek wordt duidelijk gemaakt er voor vermoeide zielen veel te vinden is in de spirituele schatten van de christelijke traditie. Tijdens twee avondsessies in de Rank in Giessenburg zal dr. Plaisier de aanwezigen meenemen in dit verrijkende gedachtegoed. Mooi is dat het hierin niet om 'de weg' zal gaan maar over het meervoud, over wegen. Zo kan het voor eenieder heel persoonlijk bijdragen aan het geloof in- en het leven mét de Levende God. De aanvang is beide keren om 20.00 uur. Entree is gratis. Aanmelden kan via vt@hervormdgiessenburg.nl.