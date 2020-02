Geen loden leidingen in scholen in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het water op scholen en kinderopvangen in Molenlanden is 'loodvrij'. Dat deelt het gemeentebestuur van Molenlanden mee op vragen van Progressief Molenlanden.

Er is landelijk aandacht voor de gezondheidsrisico's, vooral voor jonge kinderen, voor het drinken van water uit een drinkwaternet wat bestaat uit loden leidingen. Een op de NOS-site gepubliceerd overzicht gaf aan dat er in de gemeente Molenlanden gebouwen zijn met loden leidingen, maar dat er in de gemeente geen huurwoningen, koopwoningen, bedrijfspanden en gemeentelijke gebouwen zijn met loden leidingen.

Daarop vroeg Progressief Molenlanden zich af hoe het met het water in schoolgebouwen en kinderopvangen zit, want daarover gaf het overzicht geen duidelijkheid.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft die vraag van Progressief Molenlanden beantwoord met een duidelijk 'nee', er zitten geen loden leidingen in schoolgebouwen in Molenlanden. Het gaat daarbij zowel om panden in eigendom van de gemeente als om panden die voor onderwijsfuncties worden gehuurd.