Gieser Wildevrouwen treden op in de Dorpskamer van Noordeloos

NOORDELOOS • De Gieser Wildevrouwen hebben woensdagmorgen 19 februari gezorgd voor een geslaagd optreden in de Noordelose Dorpskamer.

Er werd volop meegezongen door de bezoekers. Elke woensdagochtend is de Dorpskamer in het Noorderhuis open van 10.00 tot 12.00 uur. Regelmatig is er een extra activiteit, zoals dit optreden. Maar ook zijn er informatieochtenden, bingo, sjoelen, klaverjassen. Kijk voor meer informatie op Facebook: Dorpskamer Noordeloos.