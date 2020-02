Windmolens langs A15 of A27 of toch polder met zonneparken

MOLENLANDEN/GORINCHEM • De strook langs rijksweg A15 lijkt de meest logische locatie om in het gebied van de Alblasserwaard grote windmolens te plaatsen. In iets mindere mate geldt dat ook voor de A27.

Dat is de uitkomst van een reeks brainstormsessies en zogenaamde radenbijeenkomsten over de Regionale Energiestrategie (RES) in Gorinchem en Molenlanden

Voor juni moeten beide gemeenten aan het kabinet aangeven wat in deze regio de potenties, zoekgebieden en locaties zijn voor opwekking en bronnen van hernieuwbare energie.

Uitgangspunt is steeds geweest dat de windmolens buiten of aan de rand van het kwetsbare Groene Hart moeten komen. En bij voorkeur gecombineerd met grootschalige infrastructuur, dichtbij grote afnemers en dichtbij de hoofd energie-infrastructuur

Drie scenario's

Er zijn tot nu toe drie scenario's uitgewerkt: energiecorridor A15, energielinie A27 en Zonnewaard. Scenario 'Energiecorridor A15' voorziet in 21 grote windturbines (3,6 MWh) langs de rijksweg A15. En verder aangevuld met 67,5 hectare zonnepanelen op bedrijfsdaken en zonnepanelen op 250 grote boerenschuren. Ook de dorpslinten moeten in dit alternatief nog eens 35 hectare aan zonneparken voor hun rekening nemen.

In het scenario Energielinie A27 wordt langs de rijksweg tussen Gorinchem en Vianen gedacht aan 16 windturbines (3,6 MWh), 300 kleine windturbines bij boerenerven, 65,5 hectare vol zonnepanelen op bedrijvendaken, 250 boerenschuren van 1000m2 vol zonnepanelen en ook nog een 35 hectare zonneparken verspreid over de dorpskernen.

Het scenario Zonnewaard voorziet in grootschalige elektriciteitsopwekking zónder windturbines. De kleine zonneparkjes worden ingepast met nieuwe natuur, water en recreatie. Elk van de scenario's levert afzonderlijk meer dan 1000 terajoule aan duurzame energie.

Bod

De gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem nemen eind mei een besluit over de concept Regionale Energiestrategie. Na dat besluit dient de regio een bod in naar het rijk. In maart 2021 wordt de definitieve koers op het gebied van duurzame energievoorziening ingediend.

Inwoners kunnen opnieuw meedenken en hun mening geven tijdens participatiebijeenkomsten op dinsdag 24 maart in Gorinchem en op maandag 30 maart in De Spil Bleskensgraaf.