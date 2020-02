Het vinden van nieuwe eetkamerstoelen is niet makkelijk. Voor welke stijl ga je? En voor welk kleuren? En het belangrijkste: voor welk materiaal?

Zoals je merkt is het nog een hele klus om de perfecte eetkamerstoelen voor jou te vinden. We helpen je een handje. Ontdek snel de pluspunten en eigenschappen van de populairste materialen voor eetkamerstoelen.



De populairste materialen zijn...

Er zijn talloze materialen en stoffen, maar de populairste zijn toch degene die je hieronder ziet: leer, kunststof en kunstleer. Lees snel verder, en ontdek alle pluspunten per materiaalsoort.

Leer: duurzaam en luxe

Dit natuurlijke materiaal is geliefd en wordt gebruikt door veel Nederlanders. Dat komt vooral omdat het een duurzame stof is. Verder is het makkelijk schoon te maken, en past het in allerlei stijlen. Leren stoelen vind je vaak met metalen poten: perfect voor in je industriële of moderne stijl.

Kunststof: in alle kleuren

Het mooiste aan kunststof is dat je het in alle kleuren kan krijgen. Verder zijn ze simpel en snel schoon te maken, en kunnen ze prima tegen een stootje. Perfect als je kleine kinderen hebt die het leuk vinden om in de eetkamer te spelen. Deze kunststof eetkamerstoelen passen perfect in een Scandinavisch interieur.

Kunstleer: onderhoudsvrij en diervriendelijk

Ben je wel dol op de lederen look, maar wil je geen dierlijke producten gebruiken? Dan ga je voor kunstleer. Een goede kunstleren stoel is bijna niet van een echte te onderscheiden. Verder zijn kunstleren stoelen onderhoudsvrij, en zijn ze geschikt in allerlei soorten interieurs. Ze staan het best in een industriële of landelijke eetkamer.