Daan en Evi winnen Voorleeswedstrijd Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Daan Herber van basisschool Meester Vos uit Hagestein en Evi Kers van basisschool De Rank uit Meerkerk hebben vorige week in Vianen de Voorleeswedstrijd van Vijfheerenlanden gewonnen.

Aan deze voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd, georganiseerd door de Bibliotheek Lek & IJssel, deden vijftien schoolkampioenen mee. De twee winnaars gaan door naar de regiofinale.

De wedstrijd werd gehouden in het gebouw van Miele in Vianen. Er waren twee rondes. Iedere ronde leverde een winnaar op en beide winnaars gaan door naar de regiofinale.

De schoolkampioenen werden door presentator Jos Peek naar voren gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las iedere kandidaat een fragment voor uit een zelf gekozen boek.

De jury, bestaande uit Meike Jongejan (schrijfster en historica), Puck de Haan (CreaBeez Vianen) en Ingeborg Hokken (directeur basisschool Het Avontuur, Hoef en Haag), had de moeilijke taak uit de voorleeskanjers per ronde een winnaar aan te wijzen. Er werd gelet op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk.

In de eerste ronde werd Daan Herber tot beste voorlezer uitgeroepen. Hij las voor uit het boek 'Achtste-groepers huilen niet' van Jacques Vriens. De jury vond dat hij goed gebruik maakte van zijn stem en dat hij een grappig stuk voorlas uit toch wel een droevig verhaal.

De jury koos Evi Kers tot winnaar van de tweede ronde. Zij las voor uit het boek 'Oorlogsgeheimen' van Jacques Vriens. "We zaten meteen in het verhaal, we voelden de angst. Daarnaast sloot je af met een spannende cliff-hanger. Nu willen we natuurlijk weten hoe het verder gaat", aldus de jury.

Op donderdag 19 maart doen Evi en Daan mee aan de regiofinale, ook in Vianen.