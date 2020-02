Dieven ruilen in Giessenburg gestolen elektrische fietsen om voor tandenborstels

GIESSENBURG • Een wonderlijke ruil: de dieven die afgelopen weekend in Giessenburg een container met elektrische fietsen stalen, lieten dezelfde container achter met tandenborstels.

De diefstal van een oplegger met een container, vanaf een bedrijventerrein in Giessenburg, vond plaats tussen zaterdag en maandag. In de container zaten elektrische fietsen. Dinsdag werd op een parkeerplaats langs de A12 de oplegger met daarop de weggenomen container teruggevonden.

De inhoud bleek gewisseld te zijn met tandenborstels. 'En dan nog geen één elektrische', zo laat de politie via Instagram weten. Getuigen die iets verdachts hebben gezien in Giessenburg tussen 15 en 17 februari worden verzocht zich te melden via 0900 8844, Facebook Politie Lek en Merwede of Meld Misdaad Anoniem.