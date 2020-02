Wellicht wereldprimeur eerste start- en landingsstrip vliegende auto in Meerkerk

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden maakt kans om de eerste start- en landingsstrip voor een vliegende auto ter wereld binnen de grenzen te krijgen. Deze zou moeten komen langs de Energieweg in Meerkerk

Het Nederlandse bedrijf PAL-V is al jaren bezig met de ontwikkeling van de eerste vliegende auto ter wereld. Na de geslaagde testen in 2012 met het prototype is het bedrijf nu aan het testen met het commerciële model. Als ook die testen tot een goed einde zijn gebracht in 2021, is het tijd voor de wereldprimeur. Hierin kan de gemeente Vijfheerenlanden een rol spelen.

Pilot voor drie jaar

PAL-V heeft de gemeente Vijfheerenlanden benaderd met de vraag of zij wil participeren in een pilot voor drie jaar. Het komt er op neer dat de gemeente in dat geval een strook grond beschikbaar stelt als start- en landingsstrip, waarvan PAL-V gedurende drie jaar gebruik kan maken. Een grasbaan met een lengte van circa 300 meter en een breedte van ongeveer 30 meter volstaat.

Om daadwerkelijk van de strip gebruik te kunnen maken is een zogenoemde TUG-ontheffing nodig. TUG staat voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik. Zo'n ontheffing biedt volgens de huidige regeling de mogelijkheid maximaal twaalf dagen per jaar van de strip gebruik te maken.

Naast de TUG-ontheffing spelen ook andere aspecten een rol. Denk aan geluid, externe veiligheid, planologische inpasbaarheid. Ook participatie met onder meer direct omwonenden maakt deel uit van de stappen die nog gezet moeten en gaan worden. Omwonenden ontvangen deze week een brief.

Vervolg

Vooruitlopend op de uitkomsten van die nadere onderzoeken en nadere besluitvorming heeft de gemeente zich in principe bereid verklaard om deel te nemen aan de pilot. Daarvoor wordt een strook grond langs de Energieweg in Meerkerk gereserveerd.

De strook is gelegen in de nabijheid van de bestaande voorzieningen als Tulip Inn en Starbucks. De nadere onderzoeken worden binnenkort in gang gezet door zowel PAL-V, Antea Group de gemeente. Mocht alles goed gaan, dan valt later dit jaar de definitieve beslissing voor de start- en landingsbaan.