Oude dekens gezocht voor voorstelling Watervlucht

VIJFHEERENLANDEN • Voor de openluchtvoorstelling Watervlucht over overstromingen, op 22 maart in Vianen, is de organisatie op zoek naar oude dekens en moltons, liefst in gedempte kleuren.

Het is geen bezwaar als ze beschadigd of versleten zijn. Slachtoffers van de watersnood krijgen tijdens het spektakel dekens aangereikt van toeschouwers.

Contact: info@lichtopvianen.nl.