Vijfheerenlanden organiseert bijeenkomst 'Georganiseerde criminaliteit'

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden houdt woensdagavond 22 april een bijeenkomst met als thema 'Georganiseerde criminaliteit dichtbij'.

De avond wordt gehouden in Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen, duurt van 18:00-21:30 uur en is vooral bestemd voor ondernemers. De avond stond eerder voor 22 januari op de agenda.

Een restaurant zonder klanten, de kapper of het autobedrijf dat overdag nooit openen is. Een boerenschuur of een winkelpand dat wordt verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Dat kunnen volgens gemeente Vijfheerenlanden signalen zijn van georganiseerde criminaliteit, of ondermijning, waar ook de inwoners en ondernemers van Vijfheerenlanden mee te maken kunnen krijgen.

Anonimiteit

"Criminelen hebben de bovenwereld nodig en maken gebruik van de anonimiteit die bedrijventerreinen en het buitengebied hen biedt", schrijft de gemeente in de aankondiging van de bijeenkomst. "Criminelen hebben ondernemers nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren."

Bijkomend aspect voor ondernemers die zich wel aan de regels houden, is dat de georganiseerde criminaliteit zorgt voor oneerlijke concurrentie. "Op 22 april nemen we u mee in de wereld achter de schermen tijdens een thema-avond voor ondernemers."

Programma

In gebouw Helsdingen, aan de Westelijke Parallelweg 1 in Vianen, begint de avond om 18:00 uur met een inloop met broodjes en soep. Om 18:30 uur wordt de bijeenkomst geopend door burgemeester Sjors Fröhlich. Voor de pauze worden er inleidingen gehouden door een vertegenwoordiger van de politie en een vastgoedeigenaar.

Vanaf 20:00 uur staan er deelsessies op het programma, waarin een vertegenwoordiger van de gemeente vertelt hoe Vijfheerenlanden deze vorm van criminaliteit aanpakt. Stedin geeft de deelnemers een kijkje in een hennpecontainer, de Veiligheidsregio Utrecht verzorgt een presentatie met als thema 'Ervaar een brandend pand' en er is een uitleg over 'Meld Misdaad Anoniem'. De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur.

Aanmelden kan tot 15 april via ondermijning@vijfheerenlanden.nl.

