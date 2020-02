Bram Schoonhoven stapt op als raadslid Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Bram Schoonhoven trekt zich terug als raadslid van de gemeente Vijfheerenlanden. Het CDA-raadslid uit Vianen doet dat vanwege persoonlijke omstandigheden.

"Hierbij dien ik mijn ontslag in als gemeenteraadslid van Vijfheerenlanden wegens privéomstandigheden die langer gaan duren dan ik hoopte," schrijft Bram Schoonhoven in een brief aan burgemeester Sjors Fröhlich. "Door deze omstandigheden kan ik me niet meer volledig inzetten als gemeenteraadslid."

De CDA-coryfee laat weten dat hij met heel veel plezier bijna tien jaar raadslid is geweest en verwacht dan ook dat hij het werk ontzettend gaat missen. "Maar mijn gezin staat nu op de eerste plek."

Schoonhoven bedankt in zijn brief zijn collega-raadsleden, de leden van het college, griffiemedewerkers en ambtenaren voor de prettige samenwerking en sluit een terugkeer in de plaatselijke politiek niet bij voorbaat uit. "Dit is vast geen definitief afscheid. We komen elkaar in de toekomst zeker weer tegen."

door André Bijl