Alarm over onveilige wegen in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Een eenzijdig ongeval vrijdagochtend 14 februari was Peter van den Heuvel uit Bergambacht de aanleiding om aan de spreekwoordelijke bel te trekken.

Hij was zelf gelukkig niet betrokken bij het ongeval, dat wonderwel goed afliep, maar vreest dat er vroeg of laat slachtoffers zullen vallen wanneer er niet snel actie ondernomen wordt.

"Het probleem ligt natuurlijk bij de weggebruikers zelf. Er wordt te hard gereden", begint Van den Heuvel. Hij werkt op het industrieterrein in Groot-Ammers en rijdt dagelijks in de spits met zijn fiets onder meer op de dijk en de Wilgenweg.

"De Wilgenweg is niet bedoeld voor doorgaand verkeer, maar wordt daarvoor veel gebruikt. De komst van de Avonturenboerderij is prachtig, maar heeft ook voor veel extra verkeer gezorgd op het smalle stuk van de Wilgenweg."

Macht over stuur kwijt

Ook op andere locaties in Groot-Ammers ziet Peter dat het niet goed gaat met het verkeer. Er wordt bijvoorbeeld ook te hard gereden op de Sluis en in de Voorstraat en de afrit van de Kerkstraat is eveneens gevaarlijk. "Iedereen heeft haast en wil niet wachten op de ander die hem tegemoet komt. Afgelopen vrijdag tijdens het eenzijdige ongeval werd ik eerst voorbij geraced door de wagen die later over het fietspad slipte en over de kop sloeg. Je hoeft op het eerste, smalle stuk vanaf de sporthal maar even in de berm te raken en je bent de macht over het stuur kwijt."

Waterschap Rivierenland, de eigenaar van de weg, lijkt vooralsnog geen aanpassingen te gaan doen aan de weg en het gebruik ervan. "De weg kent een aantal maatregelen voor verkeersveiligheid: vrijliggend fietspad, gasbetontegels in de berm, maximaal 60 kilometer per uur, op het smallere deel met passeerplaatsen liggen snelheidsremmers en er geldt een beperking voor vrachtverkeer", somt woordvoerder Jelmer Krom van het Waterschap op.

Meer auto's en bussen

Hij erkent dat de komst van de Avonturenboerderij meer auto's en bussen aantrekt. "Als de politie inschat dat er verkeersonveilige situaties ontstaan, wordt het Waterschap als wegbeheerder betrokken", vervolgt Jelmer. "Bij de Wilgenweg is dat tot nu toe niet het geval."

De politie lijkt de rol van initiatiefnemer in dit geval ook niet op te pakken. Agenten hebben vrijdag na het ongeval met omstanders gesproken over het weggebruik en de weginrichting daar. "Dat is echter niet primair een verantwoordelijkheid van de politie, maar vooral van de gemeente", aldus woordvoerder Miriam Slot van de politie. De gemeente Molenlanden heeft nog niet gereageerd op vragen over de veiligheid van de Wilgenweg in Groot-Ammers.

Paar oplossingen

De geschrokken Peter van den Heuvel heeft wel een paar oplossingen: de Wilgenweg breder of juist smaller maken en het fietspad beter beveiligen. Nu gebeurt het nogal eens dat een voertuig met twee wielen een stukje op het fietspad gaat rijden om tegemoetkomend verkeer doorgang te verlenen zonder zelf te hoeven stoppen.

"En de Middenpolderweg had twintig jaar geleden natuurlijk al doorgetrokken moeten worden naar de N216. Dan ben je al het doorgaande verkeer in Groot-Ammers in één keer kwijt. Dat zou enorm veel verkeer schelen in het dorp. Vaker controleren zou ook een goede optie zijn, maar dat moet de politie dan niet aan het einde van de ochtend of het begin van de middag doen. Als je echt wil controleren, moet je dat 's morgens vroeg tijdens de spits doen."

"Ik hoop dat iemand actie durft te ondernemen, de gemeente of het Waterschap. De twee jongens die vrijdag bij het eenzijdige ongeval betrokken waren, hebben echt geluk gehad. Het is wachten tot het een keer echt mis gaat…"