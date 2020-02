Eenzijdig ongeval op de Wilgenweg in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op de Wilgenweg in Groot-Ammers heeft vrijdagochtend 14 februari rond 06.45 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De twee inzittenden van het voertuig kwamen met de schrik vrij.

De auto raakte van de weg, slipte over het fietspad en kwam deels in de sloot terecht. Voor de oprit van een boerderij kwam het voertuig op z'n kop tot stilstand. Een van de inzittenden raakte bekneld, maar kon al snel bevrijd worden uit zijn benarde positie.

Een van de medeweggebruikers had vlak voor het ongeval gezien dat de auto met grote snelheid gereden heeft. Volgens hem is het waarschijnlijk dat de bestuurder vervolgens de macht over het stuur is kwijtgeraakt vanwege de vele hobbels in het wegdek. De wagen is total loss.