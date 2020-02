Succesvolle Techniekroute in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Woensdag 12 februari vond voor de vijfde keer de Techniekroute in Nieuw-Lekkerland plaats.

Tijdens de route brachten leerlingen van groep 8 een bezoek aan lokale technische bedrijven. Wethouders Slob en Lanser verzorgden met hulp van een tweetal medewerkers van Gilde Vakcollege Techniek de spectaculaire opening in Brede School Het Carillon, waarna ze met de leerlingen verschillende bedrijven bezochten. De komende maanden volgen er nog Techniekroutes in Bleskensgraaf en omgeving, Industriepark Gelkenes en in Hoornaar en omgeving. Voor alle Techniekroutes zoekt de gemeente nog bedrijven die mee willen werken.

Zelf ervaren

De leerlingen zagen met de Techniekroute dat techniek overal is. Zo verrichtten zij onder andere een APK bij autoservice Nieuw-Lekkerland en maakten zij een houten gereedschapskist bij Roozendaal timmer- en bouwbedrijf. Op zorgboerderij Eben Haëzer was te zien dat zelfs daar volop techniek is. Elke groep van elke school ging naar andere bedrijven zodat het nog leuker is om achteraf elkaars ervaringen te horen. Wethouder sociaal domein en onderwijs Lizanne Lanser: "Met de Techniekroute wordt nog eens extra duidelijk dat de praktijk de beste leerplaats is. Het enthousiasme straalt ervan af bij de kinderen. Ze vinden het leuk om te zien en ervaren hoe het er 'achter de schermen' aan toe gaat. Hopelijk lukt het om dit jaar vier Techniekroutes te kunnen organiseren."

Kijkje achter de schermen

Voorafgaand aan de Techniekroute verdiepten de kinderen zich in het bedrijf door middel van een opdracht: wat doet het bedrijf, in welke sector is het actief, hoe lang bestaat het al, enzovoorts. Ook bedachten zij vragen om te stellen tijdens het bezoek.

Tijdens de Techniekroute krijgen de leerlingen vervolgens iets over het bedrijf te horen, te zien maar vooral ook zelf te doen. Wethouder economie en arbeidsmarkt Teunis Jacob Slob: "Prachtig om te zien dat bedrijven jaar na jaar meedoen en tijd vrijmaken om deze leerlingen een uniek kijkje achter de schermen te geven. Dat waarderen we enorm. Bij elkaar was er weer een mooi aanbod van verschillende ondernemers."

Oproep ondernemers

Na Nieuw-Lekkerland is het de beurt aan Bleskensgraaf en omgeving (18 maart), Groot-Ammers (1 april) en Hoornaar en omgeving (15 april). Ondernemer uit deze plaatsen die hun deuren willen open zetten voor basisschoolleerlingen, kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven bij gemeente Molenlanden, via 06-46884538 of louisa.broens@jouwgemeente.nl. De gemeente is dringend op zoek naar enthousiaste ondernemers die basisschoolleerlingen ook in/rond deze dorpen willen enthousiasmeren voor techniek. Voor meer informatie over de Techniekroute: www.molenlanden.nl/techniekroute.