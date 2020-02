Bijeenkomst BlauwZaam over vernieuwende en herbruikbare bouwmaterialen

• Jan Boer in de uitdragerij in Giessenburg. (Foto: Peter Paul Klapwijk)

GIESSENBURG • Stichting BlauwZaam houdt op donderdag 20 februari in Giessenburg de maandelijkse Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst. Het thema is: circulair denken in bouwen. Zowel het hergebruik van materialen als het benutten en telen van vernieuwende, duurzame materialen komt aan de orde.

De middag vindt plaats in de oude Stoomgraanmaalderij van Jan Boer, aan de Doetseweg in Giessenburg. Jans vader Arie begon al vele jaren geleden zijn uitdragerij, waar oude voorwerpen en materialen een tweede kans kregen. Jan Boer zal de gasten vertellen over de historie van de uitdragerij.

Schimmeldraden

Tweede spreker is Jan Berbee van Krown.bio. Hij laat zien dat je mooie producten kunt maken van mycelium, de schimmeldraden van paddenstoelen. Gemengd met biomassa groeit deze schimmel tot onder meer designlampen, wandtegels en isolatieplaten. Die isolatieplaten zijn inmiddels als proef in een paar bouwprojecten toegepast.

Materiaal na sloop

Derde spreker is Gerard de Winter van Koncerna. Hij vertelt over twee projecten die binnenkort in onze streek van start gaan om kringlopen in de bouwsector te sluiten. Het project 'Oogstkaart' brengt partijen bijeen rondom de vraag hoe we vrijgekomen materiaal uit renovaties of sloop opnieuw kunnen inzetten.

Hennep of hout

Het andere poject waarover De Winter zal vertellen, 'Verbouwen van bouwmaterialen', gaat over het onderzoeken van kansen om in de regio streekeigen gewassen te telen die gebruikt kunnen worden voor biobased bouwmaterialen. Wordt dat hennep, hout of iets heel anders? Gerard licht toe hoe beide avontuurlijke zoektochten eruit gaan zien.

Aanmelden

Iedereen die meer wil weten over verleden, heden en de toekomst van circulair (ver)bouwen, of deelname overweegt aan de twee genoemde projecten, is welkom. De inloop is vanaf 15.30 uur, het programma begint om 16.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Er is een beperkt aantal plaatsen. Bij de kledingkeuze is het goed er rekening mee te houden dat de Graanmaalderij niet verwarmd wordt. Aanmelden is wenselijk en kan via de website: https://www.blauwzaam.nl/bbb/bbb-20-02-2020-circulair-denken-in-de-bouwsector/