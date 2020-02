Schilder Anje van Harten exposeert in dorpskamer Giessenburg

GIESSENBURG • De uit Giessenburg afkomstige schilder en pianiste Anje van Harten (1957) exposeert een selectie van haar werken in de dorpskamer van Giessenburg.

Van typische taferelen uit de omgeving tot abstracte interpretaties, van Harten weet haar schilderijen op dezelfde wijze te componeren als haar pianospel.

Van huis uit is Anje pianiste met een drukke lespraktijk in Gorinchem. Een aantal jaar geleden heeft zij de verbinding gemaakt tussen muziek en schilderen. Van Harten maakt overwegend gebruik van olieverf op linnen en wisselt af tussen fijne penseelstreken in pastelkleuren tot complementair kleurgebruik voor grotere doeken.

De selectie aan schilderijen tonen onder andere winterse onderwerpen als 'IJspret op de Giessen' welke eerder te zien was op de expositie 'Stille Nacht, Witte Pracht' in Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort. Bovendien zijn enkele werken geïnspireerd op gevonden jeugdfoto's gemaakt in de omgeving van Giessenburg, deze zijn naast de schilderwerken ook te bewonderen.

De werken van Anje van Harten zijn nog tot juni te bezichtigen in de dorpskamer van Giessenburg. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur en op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.