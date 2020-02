De vierde helft: Football & Faith in Ottoland

OTTOLAND • Impact World Tour organiseert in de maanden februari, maart en april De vierde helft. Dat zijn Football & Faith avonden in de sporthal van het Wellantcollege aan de B140 in Ottoland.

Football & Faith is voor jongeren die op een ontspannen wijze meer willen weten over God door voetbal heen. Er wordt afgetrapt met een aan voetbal gerelateerd geloofsthema, waarna de groep met elkaar gaat voetballen. De afsluiting is met wat lekker. De vierde helft is bedoeld voor jongeren tussen de twaalf en zestien jaar. Deelname is gratis. De vierde helft wordt gehouden op de donderdagen 13 en 20 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 2 en 16 april. Voor meer informatie en opgeven: info@impactworldtour.nl.