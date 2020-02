Avonturenboerderij organiseert Family Farm Run

GROOT-AMMERS • Zaterdag 4 juli 2020 staat Avonturenboerderij Molenwaard volledig in het teken van een nieuw parkevenement: de allereerste Family Farm Run.

Met de Family Farm Run introduceert Avonturenboerderij Molenwaard een compleet nieuw evenement in het entertainmentprogramma van 2020. Op zaterdag 4 juli 2020 wordt een parcours van ongeveer 2 kilometer uitgezet over het terrein van de Avonturenboerderij en de omliggende weilanden van de buren. De deelnemers klimmen over hooibalen, springen over slootjes, struinen door het hoge gras en rennen door de grote stallen langs de loeiende koeien om zo bij de finish te komen. Het parcours van de Family Farm Run kan geheel op eigen tempo worden gerend/gelopen en is voor alle leeftijden.

Directeur Michael van Hoorne: "Met de Family Farm Run proberen wij kinderen, samen met hun ouders, nog meer te stimuleren om naar buiten te gaan. Om lekker gezond bezig te zijn, in de frisse buitenlucht. Dit sportieve familie-evenement sluit daar naadloos op aan, en past goed bij het thema van ons park. Natuurlijk is de Family Farm Run voor elk niveau. Zo kunnen gezinnen met oudere kinderen ervoor kiezen om over de sloot te springen, terwijl de families met jongere kinderen over de geplaatste planken kunnen lopen. Door deze keuzes in het parcours is de Family Farm Run toegankelijk voor iedereen. Sportiviteit, samenzijn én vooral gezelligheid met het hele gezin staat bij de Family Farm Run voorop!"

Deelname

Deelname aan het sportieve boerderij-evenement kost 15 euro per persoon. Deelnemers krijgen dan dagentree tot de Avonturenboerderij, een Family Farm Run T-shirt én een Fien & Teun medaille. Abonnementhouders van Avonturenboerderij Molenwaard betalen 7,50 euro. Meer informatie en tickets: www.Avonturenboerderij.nl/FamilyFarmRun.