Apollo'70 uit Hoornaar viert vijftigjarig jubileum

HOORNAAR • Februari 2020 is een speciale maand voor Apollo'70 uit Hoornaar. De gymnastiekvereniging, die vernoemd is naar het gelijknamige ruimtevaartprogramma, viert haar 50-jarig jubileum. Dit wordt op zaterdag 22 februari, precies 50 jaar later, in het Bruisend Hart gevierd met een reünie.

Marina Boom-Duijzer, die al tientallen jaren betrokken is bij de vereniging, kan zich geen Hoornaar voorstellen zonder de gym: ''Een gymnastiekvereniging is een must voor het dorp'', vertelt ze: ''We kunnen natuurlijk wel samen gaan met andere dorpen, maar voor kinderen is het gewoon zo fijn om dicht bij huis te kunnen sporten. Gym is heel goed voor de motoriek van een kind en hier kunnen ze al op jonge leeftijd mee beginnen. Het is een basissport, waarna ze later altijd nog naar een andere sport kunnen als ze dat willen.''

Volgens haar is de vereniging inmiddels dan ook verworven in het dorp: ''We zijn echt een vereniging van het dorp. Voor de kinderen op school zijn we gewoon de gymvereniging, maar de ouderen steunen ons bijvoorbeeld weer als donateurs. Er zijn tegenwoordig zo veel verenigingen, maar veel kinderen beginnen bij ons op de gym.''

Kleinschalig

Apollo'70 telt zo'n honderd leden, wat voor een gymnastiekvereniging niet veel is. Ook het aantal vrijwilligers is gering, waardoor het af en toe puzzelen is voor en binnen de organisatie: ''We zijn een klein dorp, dus ook niet zo'n grote vereniging, waardoor het moeilijk is om bestuursleden te vinden. Veel verenigingen kampen daar tegenwoordig mee. Vorig jaar december hadden we er maar twee, maar na een noodoproep zijn er gelukkig toch nog drie bij gekomen. Dat is heel fijn, want daar ben je toch van afhankelijk. Ook het vinden van leiders is ieder jaar weer een gedoe. Bij de heren doen ze het al jaren zelf, maar sinds dit jaar doen we dat bij de vrouwen ook. We hopen uiteraard nog steeds op nieuwe leiders.''

Ondanks de 'problemen' waar ze tegenwoordig kampen, kent Apollo een ruime geschiedenis aan betrokkenen: ''Er zijn heel wat bestuursleden geweest in al die jaren. Sommigen hebben er heel wat jaartjes ingezeten en véél voor de gym gedaan. Het is moeilijk om namen te noemen, al zou ik dat graag willen. Het is simpelweg te veel om op te noemen. Stel je voor dat je belangrijke personen zou vergeten.'' Toch is er één persoon die ze graag even wil noemen: ''Wim de Kreij is de enigste die al 50 jaar lid is, waarvan hij 29 jaar lang ook zelf training heeft gegeven. Wim is gym voor ons. Hij is er altijd voor de gym geweest, nu nog steeds bij de heren. Hij hoort bij de gym.''

Jubileum

Momenteel is Marina druk bezig met de voorbereidingen voor het jubileum. Zaterdag 22 februari van 16:00 tot 18:00 uur zal er een reünie plaatsvinden in het Bruisend Hart. Het belooft volgens haar een mooie middag te worden: ''We willen het voor iedereen vanaf 18 jaar graag vieren met een reünie. Er zal een diapresentatie met veel oude foto's zijn en ook alle gympakjes door de jaren heen laten we zien. Mensen die herinneringen op willen halen zijn van harte welkom. Het moet gewoon een leuke samenkomst worden.''

Niet alleen voor de volwassenen wordt er iets georganiseerd, ook de kinderenleden kunnen meegenieten van de festiviteiten: ''Voor de kinderen hebben we in het voorjaar ook verschillende leuke activiteiten gepland. Elke groep krijgt een leuk uitje. Op 21 maart hebben we een grote uitvoering voor alle groepen.''

Aanmelden voor de reünie graag het liefst voor 16 februari via jubileum@apollo70.com.