Bedrijven in regio: zet deuren open tijdens Kom Binnen Bij Bedrijven!

REGIO • In de week van 23 tot en met 28 maart is de actieweek van 'Kom binnen bij bedrijven'. Dit regionale evenement is interessant voor bedrijven en organisaties die de drempel willen verlagen om belangstellenden te ontvangen die graag eens (vrijblijvend) bij hen binnen kijken. Bedrijven kunnen kennis maken met nieuwe medewerkers, slimme stagiairs of vrolijke vrijwilligers voor de organisatie.

Vorig jaar deed de gemeente Molenlanden al mee aan dit initiatief van gemeenten in het Groene Hart. Dit jaar doen ook Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden mee. In de week van 23 tot en met 28 maart openen bedrijven in de regio hun deuren voor mensen die op zoek zijn naar een baan, stage- of leerwerkplek. Het aanbod is breed en gevarieerd. Van een zorgboerderij tot een hightech bedrijf. Van een aannemersbedrijf tot een zorginstelling. En van een advocatenkantoor tot een winkel.

Deelnemer aan het woord

Eén van de bedrijven die dit jaar opnieuw deelneemt is watermanagementbedrijf Kwakernaak BV uit Groot-Ammers. Heidy Harkema licht graag toe waarom. "We willen groeien. Dat is alleen mogelijk met goede (vak)mensen. We willen graag laten zien dat er achter onze gevel zoveel meer te zien is en te doen valt dan men vaak denkt. Met elkaar realiseren we prachtige projecten die vaak een multidisciplinair karakter hebben. Elk project is anders! We hebben mensen nodig die van veelzijdigheid houden en breed denken. We zijn specialist/specialistisch in/over de volle breedte in ons vakgebied. Daarom investeren we veel in ontwikkeling en scholing van onze mensen."

Op de foto is stagiair Lars Scherpenzeel aan het werk bij de pomp testfaciliteit. Hier worden pompen van een willekeurig fabrikaat, eventueel met bijbehorende besturing, ingebouwd. Daarna wordt de pomp getest. Lars volgt de opleiding mechatronische systemen (niveau 4) aan het DaVinci college.

Matches

Accountmanager bedrijven Louisa Broens van de gemeente Molenlanden: "We hopen dat meer bedrijven deze kans benutten om hun bedrijf op een laagdrempelige manier bekendheid te geven. Vooral als er vacatures of leerwerkplekken zijn, is dit een mooi evenement om aan mee te doen. Voorgaande jaren zijn er heel wat matches ontstaan tussen werkgever en werkzoekende. Daar doen we het natuurlijk voor!" Een bedrijf of organisatie kan zich op een eigen manier presenteren aan de bezoekers. Bijvoorbeeld door een persoonlijke kennismaking, workshop, presentatie of rondleiding.

Bedrijven en organisaties kunnen zich gratis inschrijven op onderstaande website (ook voor meer info). Vanaf 10 februari kunnen bezoekers zich aanmelden en hun keuze(s) voor bedrijfsbezoeken maken. Meer informatie: www.kombinnenbijbedrijven.nl