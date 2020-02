Struintocht voor kinderen door het Alblasserbos

PAPENDRECHT • Op donderdag 27 februari organiseert de IVN-werkgroep van de Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' (NVWA) een struintocht door het bos onder leiding van een gids voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ouders zijn uiteraard ook welkom. Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een volwassene deelnemen. De ochtend start om 10.00 uur bij het Streeknatuurcentrum Alblasserwaard (SNCA) en duurt ongeveer twee uur.

De groep maakt een wandeling in het bos en gaat op zoek naar nesten van vogels, bomen die al gezwollen knoppen hebben, kleine diertjes die weer gaan leven, bloemen die bloeien en nog veel meer. De kosten bedragen € 2,50 per kind en dat is inclusief een glaasje limonade en een koekje. Graag van tevoren opgeven met naam en leeftijd van het kind via jeugd@nvwa.eu.

Het SNCA ligt aan de Matenaweg 1 te Papendrecht bij het Alblasserbos. Voor meer informatie: www.nvwa.eu.