Veerdienst Schoonhoven-Gelkenes vaart (mogelijk) beperkt in verband met hoogwater

SCHOONHOVEN • Verwachte hoogwaterstanden maken het onzeker of veerdienst Schoonhoven-Gelkenes vanaf maandag in de vroege avond (ca. 16:30-18:30 uur) de veerstoep kan blijven gebruiken.

Een combinatie van veel rivierwater, springtij op dinsdag en westerstorm stuwt het water op.

Kleppen

'We doen uiteraard ons uiterste best, maar boven een waterstand van 2,55 NAP komen de kleppen van de ponten niet meer aan de grond en staat de straat in Schoonhoven blank', meldt de veerdienst in een verklaring.

Vervolgens: 'Als de voorspelde waterhoogten vanmiddag -maandag 10 februari- uitkomen, kunnen we tussen ca. 16:30 en 19:30 niet varen. De reden is dat het water dan zo hoog wordt, dat we niet meer met de oprijkleppen van de ponten op de veerstoepen kunnen komen. Datzelfde geldt voor de ochtendspits van dinsdag 11 februari. Als de dan voorspelde waterhoogtes uitkomen, kunnen we vanaf 05:00 tot 08:00 niet varen'.

Veerdienst Schoonhoven-Gelkenes vaart maandag vanaf 15.00 uur met twee ponten, zodat het verkeer nog zoveel mogelijk overgezet kan worden. 'We zullen ons uiterste best doen om zo lang mogelijk door te varen, maar de combinatie van veel rivierwater, harde westenwind en springtij zorgt voor een overmachtsituatie die voor niemand fijn is'.

Streefkerk

Veerdienst Streefkerk-Bergambacht verwacht wel gewoon door te kunnen blijven varen.