Wellant en Plastic Guerrilla in actie tegen zwerfvuil

ALBLASSERWAARD • Zo'n 150 leerlingen van het Wellantcollege gingen vrijdagmorgen 7 februari zwerfvuil rapen in hun hun eigen woongebied.

Met de anti-zwerfvuilapp Litterati werd het zwerfvuil, naast opgepikt, ook geregistreerd. Voorwaar een klus waarin de school uniek was in Nederland. Met deze data kunnen de vervuilers aangesproken worden. De groep van Lieke Wesselink was om 12.00 uur vrijdag de 'topcontributor' met 104 'pickups.

De actiegroep De Plastic Guerrilla (DPG) was door locatieleider Sjaak Kreeft van het Wellant-Bossekamp uitgenodigd om aan een projectweek van de school mee te doen. De DPG in de persoon van Bram van der Wal gaf dinsdag aan de leerlingen een voorlichting over zwerfvuil. Met name het gebruik van de Litterati-app, waarmee het soort zwerfvuil op eenvoudige wijze in kaart kan worden gebracht, werd uitgelegd. De app registreert met een foto, de aard en plaats van het zwerfvuil. Deze data zijn onmisbaar in de strijd tegen onnodig plastic.

De leerlingen pikten de werking van de app vrijwel direct en moeiteloos op. Al ruim voor de feitelijke actiedag kon men de eerste 'pickups' van het zwerfvuil op de app zien. Het streefgetal van de 250 pickups werd met 603 ruimschoots overtroffen. Van Leerdam tot Alblasserdam waren de leerlingen in actie. Topcontributor was de groep van Lieke Wesseling, die verder bestond uit Ilse Rozendaal, Alenis Booij, Franka van Zinderen: 104 pickups! Zij kregen een shirt van de Plastic Guerrilla en schopten het tot Facebook-achtergrond van de Plastic Guerrilla. Na de deadline van vrijdag 12.00 uur overtroffen Lotte Korevaar en Dieke van de Beek met 106 en 109 pickups de eerder geleverde prestatie, hetgeen zeker vermeldenswaardig is.

Voor de Plastic Guerrilla was deze combinatie van voorlichting en gericht actievoeren zeer leerzaam. In de komende tijd wil DPG-frontman van der Wal, als oud-onderwijsman, op verschillende andere scholen in de regio in soortgelijke projecten deze actievorm toepassen. Locatieleider Kreeft was apetrots op zijn leerlingen. Zijn groene school gaf menig progressieve school in de Randstad het nakijken met deze moderne zwerfvuilactie. 'Onze leerlingen zijn aanpakkers en als je hen leert hoe je iets moet doen, gaan ze er voor. En het milieu is de lachende derde', glundert hij tevreden kijkend naar de stapel ingeleverde zakken afval voor zijn school.