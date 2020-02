Panel Beatrixziekenhuis positief over vindbaarheid website

GORINCHEM • De panelleden van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zijn positief over de vindbaarheid van de website. Dat blijkt uit een enquête waaraan ruim 80 procent van de panelleden heeft meegedaan.

De leeftijd van mensen die gereageerd hebben, ligt tussen 30 en 90 jaar met een zwaartepunt in de categorie 60 tot 80 jaar. De score wat betreft vindbaarheid van de website is 7,9. De invullers geven aan dat ze het minder belangrijk vinden dat er informatiefolders op de website staan. De vindbaarheid van contactgegevens is belangrijker, evenals informatie over de artsen, de afdelingen en over aandoeningen. Tweederde gaf aan een speciale website voor kinderen belangrijk te vinden.

Panelleden

Om als cliëntenraad een nog betere indruk te krijgen van de wensen en behoeften van de inwoners, breidt het ziekenhuis het aantal panelleden graag uit. Onderwerpen die wij in 2020 graag aan bod laten komen, zijn patiëntgericht werken in de poliklinieken van het Beatrixziekenhuis; patiëntgericht werken in de psychosociale zorg; digitale communicatie tussen zorgverleners en zorgvragers.

De cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis is van mening dat dit relevante onderwerpen zijn. De uitkomsten worden meegenomen in het overleg met het Beatrixziekenhuis.