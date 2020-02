CDA en VVD willen alternatieven voor mega-grote windmolens en zonneparken

VIJFHEERENLANDEN • VVD en CDA in de gemeente Vijfheerenlanden zijn zich rot geschrokken van de grote aantallen voor de landelijke gemeente geplande windmolens en velden met zonneparken. De eerste schetsen bij de provincie liggen al klaar.

Volgens raadsleden André van der Leest (VVD) en Ridvan Elmaci wordt de zorg door de andere fracties in de gemeenteraad gedeeld. Op initiatief van Van der Leest is inmiddels een raadswerkgroep gevormd die zich richt op de gevolgen van deze energietransitie en die nadrukkelijk naar alternatieve mogelijkheden wil kijken. In deze raadswerkgroep zijn alle fracties vertegenwoordigd. André van der Leest: "Wij hebben dit thema een tijdje geleden besproken in onze fractie en je schrikt je rot van de aantallen. Straks kun je geen kant meer opkijken zonder nog een mega-grote windmolen te zien."

Rondje langs de fracties

Samen met Elmaci heeft hij een rondje langs alle fracties gemaakt met als resultaat een gedeelde zorg. Elmaci: "Dit is een bestuurlijk probleem dat we moeten aanpakken zonder politieke agenda". Uit de gesprekken met alle fracties is ook het idee gekomen om na te gaan welke innovatieve ideeën beschikbaar en ook voldoende kansrijk zijn om in te zetten naast of in plaats van windmolens en zonnepanelen.

"De bedoeling is de gemeente in te richten als een proeftuin voor deze innovaties en zo na te gaan of andere, wellicht zelfs betere oplossingen denkbaar zijn. Het gaat erom dat de gemeente een bepaalde hoeveelheid duurzame energie gaat opwekken om de gevolgen van fossiele brandstof tegen te gaan. Hierbij is de vraag 'hoe dan?' nog zeker niet ingevuld en zijn alternatieven welkom."

Alternatieven

Zo zijn er volgens Van der Leest momenteel zonnepanelen beschikbaar die rechtstreeks waterstof produceren. "Met zo'n 20 van dergelijke panelen kun je een huis van stroom en warmte voorzien. Ook zouden we het gasnet kunnen testen voor gebruik van waterstof als warmtebron. Verder heet de UV Wageningen een algensoort ontwikkeld die maar liefst tien maal zoveel CO2 uit de lucht haalt dan een boom. Ook interessant voor een test."

Mini-kerncentrales

Verder wil Van der Leest ook kijken naar de inzet van een mini-kerncentrale, die momenteel door Rolls-Royce wordt geleverd. "Deze levert een vermogen op vergelijkbaar met 150 grote windmolens. Deze en nog veel meer innovaties zijn tot nu toe niet betrokken bij de realisatie van de energietransitie. Hoogste tijd voor een initiatief vanuit de Vijfheerenlanden."