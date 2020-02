Politie op pad voor verliefde graffiti-spuiter in Gorinchem

GORINCHEM • Na een melding van graffiti spuiten, betrapte de politie vrijdagavond een 17-jarige jongen die zojuist de laatste hand had gelegd aan een voor hem pakkende tekst.

Dit alles vond plaats op de wand van het viaduct onder de snelweg A15 te Gorinchem. De kennelijk tot over zijn oren verliefde tiener had deze tekst ter ere van Valentijnsdag alvast op het viaduct geverfd en was van plan om het beoogde meisje van zijn dromen over precies een week hiermee te confronteren, in de hoop dat ze het juiste vakje aan zou vinken.

'Hoewel we prille liefde toejuichen, doen we dat niet als het gaat over bekladden van objecten die niet je eigendom zijn', laat de politie via Instagram weten. 'De jongen is dan ook doorverwezen naar bureau HALT. Toch hopen we voor hem dat al zijn moeite met een positief resultaat mag worden afgesloten. En voor de potentiële kandidate bieden we alvast onze excuses aan voor deze spoiler!'