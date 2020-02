Theo Segers, het nieuwe boegbeeld van Molenlanden: Ik ben burgemeester voor iedereen'

MOLENLANDEN • De drie B's van de nieuwe burgemeester van Molenlanden: bestuurder, boegbeeld en burgervader.

De nieuwe burgemeester van Molenlanden had zomaar 'bollenboer' kunnen zijn. "Dan wel de zakelijke kant, want ik heb geen groene vingers", knipoogt Theo Segers. Zijn broer wel; niet voor niets is hij nu eigenaar van drie tuincentra. Als zoon van een bollenkweker uit Lisse lag bedrijfsopvolging voor de hand. Het liep anders. Mede onder invloed van de gasprijs verkocht vader de onderneming. Zoon Theo ging naar de Pabo en stond als twintigjarige al voor de klas.

Er volgde een intensieve periode, mede daar echtgenote Anneke jarenlang ziek was. Ondertussen studeerde Theo Segers -naast zijn werk en nevenfuncties- geschiedenis, werd hij op 29-jarige leeftijd directeur van een basisschool in Boskoop en ging hij de gemeentepolitiek in. Zijn onderwijscarrière eindigde als algemeen directeur van PCOB Krimpenerwaard (fusie van acht basisscholen), zijn politieke carrière als wethouder van Ouderkerk a/d IJssel.

Hij solliciteerde al eerder naar een burgemeestersfunctie, maar kreeg het advies eerst nog wat meer 'bagage' op te doen. "Ik ben als burgemeester geboren", zegt Segers erover. "Het ambt ligt mij sterk. Bestuurder, boegbeeld en burgervader; die typeringen passen bij mij als persoon."

Geen wegloper

De politieke interesse kreeg Segers met de paplepel ingegoten; zijn opa was ook wethouder. "Je doet iets voor de samenleving, het is een soort tik", motiveert Theo Segers. Zijn oudste wortels liggen bij de SGP, later werd hij ook lid van de toenmalige RPF (nu ChristenUnie). Vreemd? "Helemaal niet", vindt Segers, die het liefst één sterke christelijke beweging zou zien. "Zeker in de gemeentepolitiek zijn de onderlinge verschillen helemaal niet zo groot."

Segers voerde binnen de SGP, zoals hij zelf zegt, het eerlijke debat over de vrouw. "Vrouwen kunnen volledig politiek actief zijn. Ik kom nergens een bijbeltekst tegen dat dit niet zou kunnen." De besluitvorming binnen de SGP pakte anders uit, maar Segers bleef destijds lid. "Ik ben geen wegloper."

Heftig

Als burgemeester van Staphorst kreeg Theo Segers te maken met een aantal gevoelige dossiers. Tot twee keer toe moest zelfs beveiliging worden ingeschakeld, de eerste keer al binnen een maand na zijn aantreden. "Het vormt je", is de nuchtere reactie van Segers. "En ik hoefde het niet alleen te doen."

Segers erkent wel de impact. "Het zijn hele heftige ervaringen geweest voor mij en ons gezin. Ik snap dat mensen soms boos zijn. Emotie mag, agressie niet!"

'Ik pas hier'

Het is niet de reden geweest van zijn vertrek uit Staphorst. "Ik ben op latere leeftijd burgemeester geworden en heb altijd het voornemen gehad twee gemeenten te dienen. In Staphorst startte het gesprek over een eventuele herbenoeming, reden om over de toekomst te gaan nadenken. Ik word dit jaar 60, dat heeft meegespeeld in mijn beslissing. Dat we hier veel dichter bij onze kinderen en kleinkinderen zouden komen te wonen, was ook een overweging. Maar vooral: ik denk dat ik bij Molenlanden pas. Een mooi, agrarisch gebied, een nuchtere inslag en veel innovatie. De mensen en de dorpen hier spreken me aan."

Netwerk

Theo Segers wil helpen Molenlanden 'op de kaart te zetten'. "Dat doe je samen met anderen. Door te luisteren, te relativeren en te verbinden. Ik ben niet de president van Molenlanden. Ik heb geen macht, wel invloed."

In de jonge fusiegemeente moet nog veel gebeuren. Bereikbaarheid, wonen en integraal werken, somt Segers enkele voorbeelden op. "Ik kan hiervoor mijn eigen netwerk inbrengen en dat is in Zuid-Holland gelukkig groot."

Argwaan

Verbinder en burgervader, kwalificaties die met enige regelmaat vallen tijdens het interview. "In een gemeente met negentien dorpen en één stad is burgervader zijn oprecht een uitdaging. Ik ga het proberen en zal daar mijn weg in moeten vinden."

Theo Segers zag op social media de reacties op zijn benoeming. Bij het niet-confessionele volksdeel zorgden 'Staphorst' en 'ChristenUnie', kort na het Molenlandense debat over het inperken van de openingstijden van de horeca op zondag, voor een vooroordeel en voor gefronste wenkbrauwen. "Ik ben burgemeester voor iedereen, dat is mijn taak en roeping", beklemtoont Segers. "Ach, die argwaan begrijp ik ook wel. Maar laat de inwoners mij beoordelen op wat ik doe."

Kijken en luisteren

We spreken met Theo Segers als hij 2,5 week burgemeester is. Zijn eerste indruk houdt hij voor zich. "Ik zie van alles, maar ik wil nu vooral goed kijken en luisteren."

Zijn eerste afspraken in de gemeenschap heeft hij achter de rug. Het komt overeen met zijn verwachtingen. "Nuchterheid, hard werken, gemeenschapszin en veel organiseren - het samen doen. "Ik zit in de stand van verwondering, niet van oordeel. Graag wil ik mijn talenten en gaven voor Molenlanden inzetten. Een uitdagende stap in een schitterende gemeente. Ik geniet ervan als ik ontwikkeling zie, daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Met integriteit als belangrijk thema. Ik heb er zin in!"