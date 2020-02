Exposities Goed Gezien Goed Bekeken

REGIO • Tot half april zijn er weer mooie kunstwerken te zien van de leden an Goed Gezien Goed Bekeken, de regionale vereniging voor amateurkunst.

Margriet van Iperen exposeert schilderijen in 't Waellant aan de Ooievaar 10 Nieuw-Lekkerland. Haar werk is impressionistisch: betreft zowel Landschappen, natuur, als bloemen, op muziek of abstract.

Klazina van den Herik exposeert in de Strevenaer in Streefkerk. Bezoek wordt hier geregeld in overleg. Klazina van den Herik Woont in Streefkerk, is natuurliefhebber en wandelaar. Op haar tochten door de Alblasserwaard, en daarbuiten gaat vaak de camera mee.

Liesbeth Leenman exposeert in de Schaapskooi aan de A89 in Ottoland. In haar expositie 'Wol on the wall' laat ze tijdens openingstijden van de Schaapskooi zien dat ze gefascineerd is door de schoonheid van ruwe, onbehandelde schapenwol en de mogelijkheden om deze op een unieke manier te verwerken.

Piet Boogaard exposeert in zalencentrum De Parel aan de Talmastraat 9 in Hardinxveld Giessendam (bezoek in overleg). Hij werkt in een vrije stijl. Het lijkt alsof zijn schilderijen door de strakke uitvoering met honderden streepjes de schilder in een keurslijf opsluit.

Diverse amateurkunstenaars exposeren in Molen De Liefde aan de Nieuwe Veer 42 in Streekerk. Dat doen ze op elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 16.00 uur en de wintermaanden elke eerste zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Anja Hollaar en Janneke Booister exposeren in woon- en zorgcentrum Graafzicht aan de Burgemeester Dekkingstraat 1 te Bleskensgraaf. De tentoonstelling van aquarelschilderijen is dagelijks te bezoeken.

Voor meer informatie: www.goedgezien-goedbekeken.nl.